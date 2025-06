Sportello anti-violenza interuniversitario | In 3 anni oltre 130 casi sono le studentesse a chiedere aiuto

Tre anni di impegno e oltre 130 studentesse che hanno trovato conforto: lo Sportello interuniversitario pisano contro la violenza di genere segna un passo importante nella lotta per la sicurezza e il benessere delle giovani donne. Questo progetto non solo offre supporto, ma rappresenta un simbolo di cambiamento culturale all'interno delle università . Un invito a riflettere sulla necessità di spazi sicuri, perché ogni voce merita di essere ascoltata.

Pisa, 4 giugno 2025 –  Lo Sportello interuniversitario pisano contro la violenza di genere compie tre anni. Un grande risultato raggiunto grazie al lavoro congiunto di Università di Pisa, Scuola Sant'Anna e la Scuola Normale in collaborazione con la Casa della Donna. Per l'occasione Palazzo Vitelli e Palazzo della Carovana, domani alle 20, si illumineranno di viola, simbolo del contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza. La serata proseguirà alle 21 al Cineclub Arsenale con la proiezione gratuita del film 'Una donna fantastica' di Sebastián Lelio, seguita da un dibattito. Professoressa Renata Pepicelli (delegata del rettore dell'Ateneo pisano per le questioni di genere), qual è il bilancio di questi tre anni di attività ? "Dal 2022 a dicembre 2024 abbiamo registrato più di 30 casi di persone che si sono rivolte allo Sportello interuniversitario pisano.