Sport Premio Fair Play Menarini l’11 giugno al Coni con tre giovani esempi di etica sportiva

Il 11 giugno al CONI, il Premio Internazionale Fair Play Menarini mette in luce tre giovani esempi di etica sportiva che riscrivono le regole del gioco. In un'epoca in cui il risultato sembra prevalere su tutto, gesti come sbagliare un rigore per onestà o fermare una partita per la sicurezza degli spettatori diventano veri atti di coraggio. Scopri come questi ragazzi stanno ispirando una nuova generazione e riportando il valore del fair play al centro dello sport!

(Adnkronos) – Quando un ragazzo sceglie di sbagliare un rigore assegnato ingiustamente, o denuncia un proprio errore sapendo di dover rinunciare alla vittoria, oppure interrompe una partita per riportare la calma sugli spalti, sta scrivendo una pagina speciale dello sport e non solo. Il Premio Internazionale Fair Play Menarini celebra non solo i grandi campioni, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Corridonia ricorda Sara Piffer. Premio tra sport e altruismo - La

Segui queste discussioni su X

Cultura, spettacolo, sport, giornalismo a Soriano nel Cimino per il Premio Calabrese Articolo integrale su https://occhioviterbese.it/eventi/cultura-spettacolo-sport-giornalismo-a-soriano-nel-cimino-per-il-premio-calabrese/… #PremioCalabrese #Occhioviterbes Tweet live su X

Claudio Ranieri ritira il “Premio Simpatia” alla Sala Protomoteca del Campidoglio, insieme al sindaco Gualtieri @AliprandiJacopo #CorrieredelloSport #Ranieri Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Sport, Premio Fair Play Menarini l'11 giugno al Coni con tre giovani esempi di etica sportiva

Secondo adnkronos.com: Quando un ragazzo sceglie di sbagliare un rigore assegnato ingiustamente, o denuncia un proprio errore sapendo di dover rinunciare alla vittoria, oppure interrompe una partita per riportare la calma s ...

Etica e rispetto nello sport, torna il Premio Fair Play Menarini

Secondo ansa.it: Torna il Premio Internazionale Fair Play Menarini, appuntamento che celebrare l'etica, la lealtà e il rispetto nello sport. Anche quest'anno la cerimonia vedrà protagonisti molti fuoriclasse dello spo ...

Sport, al via la 29esima edizione del premio Fair Play Menarini

msn.com scrive: Il Premio Internazionale Fair Play Menarini scalda i motori in vista della sua 29esima edizione. L'appuntamento annuale dedicato ai fuoriclasse di etica, lealtà e rispetto si prepara a infiammare di n ...