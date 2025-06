Sport in tv oggi mercoledì 4 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 4 giugno, gli appassionati di sport saranno protagonisti di una giornata ricca di emozioni! Si concluderanno i quarti di finale del Roland Garros, un torneo che ogni anno appassiona milioni di fan. Non mancheranno anche il volley femminile in Nations League e la ginnastica ritmica agli Europei. Con così tanti eventi avvincenti, è il momento ideale per scoprire nuove passioni sportive! Non perdere l'occasione di seguirli in streaming!

Mercoledì 4 giugno ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il Roland Garros, il volley femminile con la Nations League, la ginnastica ritmica con gli Europei, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora. Nell’undicesima giornata del Roland Garros 2025 di tennis si concluderanno i quarti di finale dei tabelloni principali di singolare, maschile e femminile, e di doppio, maschile e femminile, infine si disputeranno entrambe le semifinali del torneo di doppio misto. Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Scenderanno in campo in casa Italia Jannik Sinner nei quarti di finale del singolare maschile, nei quali sarà opposto al kazako Alexander Bublik, e Sara Errani ed Andrea Vavassori nelle semifinali del doppio misto, dove affronteranno la cinese Zhang Shuai ed il salvadoregno Marcelo Arevalo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 4 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

