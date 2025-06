Sport esempio di valori etici sani e genuini | atto finale per la School Football Cup

La School Football Cup nasce come un’occasione unica per celebrare i valori più autentici dello sport: lealtà, rispetto e spirito di squadra. Alla sua prima edizione, coinvolge otto scuole del territorio e dieci squadre pronte a sfidarsi in una finale che promette emozioni e insegnamenti preziosi. Ad ospitare questa grande giornata sarà lo stadio Tullo Morgagni del Forlì Calcio, che ha messo a disposizione il suo palcoscenico per un atto finale all’insegna dei valori etici sani e genuini.

Si chiama 'School Football Cup', torneo di calcio a 11 alla sua prima edizione e che coinvolgerà studenti di diverse età provenienti da otto scuole del territorio. Dieci le squadre alla ricerca della vittoria: ad ospitare la finalissima sarà lo stadio Tullo Morgagni del Forlì Calcio, che ha messo.

