spin off animato di superman con krypto in arrivo da james gun

Il mondo dei supereroi si prepara ad accogliere una nuova interpretazione di uno dei personaggi più amati, con un’attenzione particolare a dettagli innovativi e progetti collaterali che ampliano l’universo narrativo. In questo contesto, la presenza di Krypto il Supercane si fa sempre più centrale, grazie a un mix di produzioni live-action e contenuti animati che promettono di coinvolgere un pubblico variegato e appassionato. l’ingresso di krypto nel nuovo universo dc. il debutto in live-action e le anticipazioni. Krypto il Supercane farà il suo primo apparizione in forma live-action all’interno del nuovo progetto dedicato a Superman, diretto da James Gunn. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it