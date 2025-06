Spid a pagamento da luglio per chi e quanto costa

Dal 28 luglio 2025, lo Spid di InfoCert diventa a pagamento: un cambiamento che segna la fine dell’era della gratuità per l’identità digitale. Con un canone annuale di soli 5,98 euro, molti si chiederanno se ne vale ancora la pena. Questo passaggio riflette una tendenza più ampia: la digitalizzazione sta finalmente evolvendo verso sostenibilità economica. Rimanere aggiornati sarà fondamentale per non perdere opportunità!

Dal 28 luglio 2025 lo Spid rilasciato da InfoCert sarà a pagamento, dopo dieci anni di servizio offerto ai cittadini senza costi. Uno dei principali gestori italiani di identità digitale ha infatti annunciato l’introduzione di un canone annuale di 5,98 euro Iva inclusa, allineandosi alla decisione già presa nei mesi scorsi da Aruba. InfoCert a pagamento da luglio 2025. La comunicazione è arrivata via email agli utenti nei giorni scorsi: chi ha già attivo un profilo Spid con InfoCert, o intende attivarlo entro il prossimo anno, dovrà accettare il cambio di rotta. Alla prima scadenza successiva al 28 luglio 2025, per rinnovare l’identità digitale sarà necessario dare esplicito consenso e pagare il canone annuale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spid a pagamento da luglio, per chi e quanto costa

