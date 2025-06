Spiaggia del Passetto giovedì l' inizio dei lavori con l' arrivo dei mezzi necessari per l' intervento

La spiaggia del Passetto si prepara a tornare al suo splendore! Giovedì 5 giugno, l'avvio dei lavori segnerà una nuova era per questo angolo di paradiso ad Ancona. In un contesto di crescente attenzione verso la valorizzazione delle coste italiane, la rimozione della ghiaia e la sistemazione delle aree balneari rappresentano un passo fondamentale. Non perdere l'opportunità di scoprire come questi interventi possano migliorare la tua esperienza al mare!

ANCONA – Prenderanno avvio nelle prossime ore i lavori per la sistemazione della spiaggia del Passetto. La ditta incaricata prenderà in mano i lavori che entreranno nel vivo giovedì 5 giugno con l'arrivo dei mezzi necessari per l'intervento. Si procederà alla rimozione della ghiaia spostata dalle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Spiaggia del Passetto, giovedì l'inizio dei lavori con l'arrivo dei mezzi necessari per l'intervento

Segui queste discussioni su X

Ancona: ascensore e spiaggia del Passetto in ritardo, eppure ci sono già i turisti Tweet live su X