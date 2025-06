Spiagge libere dalla Regione Calabria 450 mila ai Comuni per la pulizia

La Calabria si prepara a dare il benvenuto all'estate con un investimento di 450 mila euro destinato ai Comuni costieri per la pulizia delle spiagge libere. Un passo fondamentale per valorizzare l'immenso patrimonio naturale e attrarre turisti, in un contesto dove la sostenibilità e la cura del territorio diventano sempre più rilevanti. La bellezza delle nostre coste è pronta a brillare: sarà un'estate indimenticabile!

È stato pubblicato a cura del Dipartimento regionale ambiente, paesaggio e qualità urbana, l’avviso per l’erogazione di contributi ai Comuni costieri a parziale finanziamento delle spese sostenute per la pulizia delle spiagge libere per la stagione balneare 2025 e per la realizzazione di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Spiagge libere, dalla Regione Calabria 450 mila ai Comuni per la pulizia

Scopri altri approfondimenti

Natale (Pd) attacca l'amministrazione De Martinis sulle spiagge libere a Montesilvano: "Non al bando per la privatizzazione" - "È la difesa di un bene comune", dichiara la consigliera comunale del Partito Democratico, Manuela Natale, criticando fermamente l'amministrazione De Martinis per la privatizzazione delle spiagge libere a Montesilvano.

Segui queste discussioni su X

La spiaggia libera di Rimini che dà su piazzale Boscovich, diventa luogo e simbolo di accoglienza e inclusività . A partire dalle persone con disabilità . Scopri di più https://bit.ly/40eI6Nz #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #inclusione #Super Tweet live su X

Mi rendo conto che con questa roba Libero, La Verità , il Giornale ecc ci vanno a nozze. È ovviamente è un modo ripugnante di fare giornalismo e politica, però allo stesso tempo si può dire, da sinistra, che magari un po' di contegno non guasterebbe? Tweet live su X

L'incidente stradale avviene al viale Kennedy, nei pressi della spiaggia libera N.3: pedone investito alla Plaia di Catania ieri sera #Cronaca #Incidente #IncidenteStradale #Catania #Plaia #PlaiadiCatania Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Pulizia delle spiagge e accessibilità: contributi ai Comuni costieri calabresi per l’estate 2025

Lo riporta citynow.it: La Regione Calabria ha pubblicato un Avviso per finanziare la pulizia delle spiagge libere e la realizzazione di strutture accessibili nei Comuni costieri ...

Pulizia delle spiagge in Calabria, pubblicato l’avviso per l’erogazione di contributi ai Comuni costieri

Segnala italpress.com: CATANZARO (ITALPRESS) – A cura del Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, è stato pubblicato l’Avviso per l’ erogazione di contributi ai Comuni costieri a parziale finanziamento ...

Piano spiaggia di Reggio Calabria al debutto, ecco i nuovi lotti da affidare

Lo riporta msn.com: Il Comune ha pubblicato il bando per assegnare 15 aree, 9 destinate a stabilimenti balneari, 6 a chiringuiti. La tempistica rischia di “depotenziare” l’operazione che potrà prendere il via solo a stag ...