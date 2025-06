Spiagge d’Italia oltre 5 mila chilometri di eccellenze

Scopri le meraviglie delle spiagge italiane, che si estendono per oltre 5 mila chilometri di pura bellezza e qualità. Dalle coste sabbiose alle insenature nascoste, l’Italia offre un patrimonio di acque cristalline e ambienti incontaminati pronti a conquistare ogni viaggiatore. Un patrimonio che non smette di stupire e che rende il nostro Paese una meta imperdibile per gli amanti del mare. Ecco perché le nostre spiagge sono tra le più apprezzate al mondo.

Gli oltre 5mila chilometri di coste italiane risultano di qualità eccellente per le acque di balneazione. Servizio di Antonella Mazza Teruel. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Spiagge d’Italia, oltre 5 mila chilometri di eccellenze

Il riconoscimento quest’anno è stato assegnato a 246 località italiane marine e lacustri, 10 in più rispetto allo scorso anno, più 84 approdi turistici, per un totale di 487 spiagge. Tweet live su X