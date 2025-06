Spettacolo ' Istruzioni per l' uso | guida semplice per i deboli di cuore'

Hai mai pensato a cosa accade nel nostro corpo mentre viviamo la nostra quotidianità? Esplora con noi un mondo invisibile, dove ogni ingranaggio lavora in armonia per mantenerti in vita e in forma. Una guida semplice e brillante dedicata anche ai deboli di cuore, perché conoscere come funziona il nostro organismo è il primo passo per prendersene cura con consapevolezza. E così, Federico S.P.A. si svela...

Ti sei mai chiesto nella vita cosa succede dentro di te? Quali strani ingranaggi si incastrano per far sì che tutto funzioni nel migliore dei modi? Mente, donna impeccabile e capo aziendale di successo, questo lo sa di certo, ma fin dalla nascita dell'azienda, la Federico S.P.A., viene affiancata.

