Spettacolo ' Giallo interattivo New York 1944 il mistero del Diamond Club

porta si cela un intricato intreccio di segreti e inganni. Preparati a vivere un’esperienza unica, dove il pubblico diventa protagonista della risoluzione del mistero. Sabato 7 giugno alle ore 21:00, immergiti nell’atmosfera di New York del 1944 e scopri chi si nasconde dietro il velo di bugie del Diamond Club. Non perdere l’occasione di essere parte di questo coinvolgente spettacolo giallo interattivo!

Sabato 7 giugno ore 21:00 - New York 1944 - "Il mistero del Diamond Club". Di: Andrea Grasso. Regia: Giovanni Grancagnolo. Un avvincente giallo teatrale interattivo poliziesco ad altissima tensione che vi catapulterà in un famoso night della New York anni '40, il "Diamond Club". Dietro la sua. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it