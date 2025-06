Spettacolo di teatro d’opera dei pupi siciliani

Immergiti nell’incanto del teatro d’opera dei pupi siciliani con la Compagnia Thalia! Domenica 8 giugno 2025, alle ore 20:30, Piazza Grassi ad Acireale si trasformerà in un palcoscenico magico per lo spettacolo “Rabbia, Desiderio e Superbia di Rodomonte”. Un’occasione imperdibile per scoprire questa affascinante tradizione, al IV Festival dell’Opera dei Pupi organizzato dal Comune. Non mancare, il fascino della storia ti aspetta sotto le stelle!

La Compagnia Teatrale Thalia @thaliapaterno vi da appuntamento Domenica 08 Giugno 2025 - ore 20:30 - in Piazza Grassi in Acireale (CT) con il Nostro Teatrino per lo spettacolo “Rabbia, Desiderio e Superbia di Rodomonte”, al IV Festival dell’Opera dei Pupi di Acireale 2025, organizzato dal Comune. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Spettacolo di teatro d’opera dei pupi siciliani

Scopri altri approfondimenti

"Vuoti a rendere", spettacolo al Teatro Sant'Anna - "Vuoti a rendere" è uno spettacolo coinvolgente che andrà in scena al Teatro Sant'Anna sabato 17 maggio.

Segui queste discussioni su X

Dal 5 al 15 giugno al Teatro Argentina arriva Lazarus,lo spettacolo di David Bowie e Enda Walsh ispirato a The Man Who Fell to Earth di Walter Tevis. Manuel Agnelli interpreta il protagonista Newton, affiancato da Casadilego. http://bit.ly/3FBRK75 ©FabioLo Tweet live su X

GORIZIA - Il giornalista affiancherà Moni Ovadia al Teatro Verdi alle 20.30 nello spettacolo 'Il romanzo della Bibbia'. Durante la terza giornata incontri su città italiane nel Medioevo e minoranze linguistiche. https://ilgoriziano.it/articolo/estoria-ecco-eventi-sabato Tweet live su X