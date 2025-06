Spesso si pensa che per mantenere il tono muscolare la quantità di proteine debba aumentare di molto Ma non è così

Negli ultimi anni, il dibattito sulle proteine ha travolto il mondo del benessere, con influencer e professionisti che esagerano le necessità alimentari, soprattutto per le donne in menopausa. Ma attenzione: le linee guida ufficiali suggeriscono un apporto più moderato. L'idea che più proteine equivalgano a migliore salute è un mito da sfatare. Scoprire il giusto equilibrio è la chiave per un benessere duraturo. Non lasciarti ingannare!

Negli ultimi anni si è diffusa online la convinzione che le donne in menopausa debbano consumare grandi quantità di proteine per restare in salute. Alcuni influencer e professionisti promuovono assunzioni fino a un grammo per ogni chilo di peso "ideale" al giorno, una quantità che supera di gran lunga le linee guida ufficiali. Tuttavia, secondo molti esperti, mancano evidenze scientifiche solide a supporto di tali estremi. Tuttavia, aumentare leggermente il consumo proteico può essere utile con l'età. Esagerare, però, non apporta benefici ulteriori e rischia di creare confusione e portare a una dieta squilibrata.

