Spegnete il fuoco non la coscienza lo striscione vietato nel liceo casertano

studenti del Liceo Diaz di Caserta stanno alzando la voce contro la censura. "Spegnete il fuoco, non la coscienza" è più di uno slogan; è un grido di aiuto che risuona in un’epoca in cui le nuove generazioni si battono per diritti e libertà. La reazione della scuola accende un dibattito cruciale: quanto spazio abbiamo per esprimere le nostre idee? La risposta potrebbe cambiare il futuro.

"Spegnete il fuoco, non la coscienza". Questa la frase presente sullo striscione che alcuni studenti del Diaz di Caserta volevano esporre sulla facciata della scuola. Una frase semplice, civile, umana. Eppure, è stata rifiutata in tutte le sue forme. A esprimere il proprio disappunto gli. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Spegnete il fuoco, non la coscienza", lo striscione vietato nel liceo casertano

