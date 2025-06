Spazzatura via Ormea | L' odore è così forte da costringermi a non poter uscire sul balcone

Buongiorno, purtroppo la situazione dei rifiuti in via Ormea 164 sta diventando insostenibile. L'odore intenso e l'accumulo di spazzatura rendono impossibile godersi anche il semplice piacere di uscire sul balcone. È urgente intervenire per trovare una soluzione efficace e duratura: il benessere dei residenti non può più aspettare.