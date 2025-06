Spazio ai piccoli i disegni dei bambini in degenza inviati nello spazio Il progetto

Immagina un mondo dove i sogni dei bambini volano tra le stelle! Il progetto "Spazio ai piccoli" trasforma le illustrazioni di giovani artisti in messaggi di speranza, inviandoli nello spazio. Presentato a Roma, questo straordinario progetto è il frutto della collaborazione tra la Fondazione Scriptorium Foroiuliense, la Fondazione Burlo Garofolo, l’Aeronautica Militare e la Regione Friuli Venezia Giulia, per dare voce e colore ai sogni anche in ospedale.

È stato presentato a Roma il progetto Spazio ai piccoli, una nuova iniziativa promossa dalla Fondazione Scriptorium Foroiuliense in collaborazione con la Fondazione Burlo Garofolo, l’Aeronautica Militare e la Regione Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è stato quello di raccogliere i disegni realizzati dai bambini in degenza presso l’Ospedale Pediatrico Burlo Garofolo di Trieste e inviarli nello spazio, trasformandoli in un messaggio collettivo di pace e condivisione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui queste discussioni su X

++ I DISEGNI DEI PICCOLI PAZIENTI ARRIVERANNO NELLO SPAZIO ++ https://friulioggi.it/friuli-venezia-giulia/disegni-bambini-burlo-orbita-stazione-spaziale-30-maggio-2025… #friuli #friulioggi Tweet live su X

Dal 9 giugno la Casina Poste a Roma aprirà le porte del Centro estivo dedicato a bambine e bambini dai 6 ai 14 anni. La Casina si trasformerà in uno spazio di crescita e divertimento per piccoli e adolescenti. #TGPoste #PosteItaliane ? https://tgposte.poste. Tweet live su X