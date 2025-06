Sotto il Tuo Balcone | al via domenica 8 giugno il mini tour tra i Palazzi del centro storico

Preparati a vivere un'esperienza unica con "Sotto il tuo balcone", il mini tour che trasformerà i palazzi storici in palcoscenici vibranti! Domenica 8 giugno, alle 17.30, lasciati incantare da performance e serenate di talentuosi attori e musicisti messinesi. Un evento che celebra l’arte e la bellezza del nostro patrimonio culturale, invitando tutti a riscoprire la magia dei balconi. Non perdere l'opportunità di sentirti parte di questa avventura!

Prenderà il via alle ore 17.30 di domenica 8 giugno il mini tour nel quale i balconi del centro storico si animeranno con le performance e le serenate interpretati da noti attori e musici del panorama messinese. Appuntamento alle 17 sotto il balcone del Palazzo Marullo di Condojanni, in via.