Sotto i portici del negozio di giocattoli si provano le novità dell' anno

...potranno testare in anteprima i giochi più innovativi e divertenti dell'anno! Taka Tuka non è solo un negozio, ma un vero e proprio laboratorio di creatività e condivisione. In un'epoca in cui il gioco è diventato fondamentale per lo sviluppo e la socializzazione dei bambini, questa iniziativa offre l'occasione perfetta per scoprire insieme le ultime tendenze ludiche. Non perdere l'opportunità di far parte di questa avventura!

Pomeriggi di prove di nuovi giochi a Taka Tuka, il negozio di giocattoli di viale Alberti 95, da sempre attento alle novità del mercato italiano e internazionale. A partire da domani, giovedì 5 giugno, per tutti i giovedì di giugno dalle 16 alle 19, sotto i portici davanti al negozio ravennate si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Sotto i portici del negozio di giocattoli si provano le novità dell'anno

