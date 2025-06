Sorpreso alla guida di un Suv a Milano ragazzo di 16 anni non si ferma all’alt e prova a investire un poliziotto

Una scena da film a Milano: un ragazzino di soli 16 anni, alla guida di un SUV, non si ferma all'alt e tenta di investire un poliziotto in un inseguimento mozzafiato. La sua condotta irresponsabile ha portato all'ordine di permanenza in casa, ma il racconto di questa notte movimentata apre un capitolo inquietante sulla sicurezza e il rischio giovanile. Continua a leggere...

Un 16enne, raggiunto dall'ordinanza di misura cautelare di permanenza in casa, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Lo scorso 5 maggio il ragazzo sarebbe stato sorpreso alla guida di un Suv in via Giambellino a Milano e, non fermandosi all'alt della polizia, avrebbe fatto partire un inseguimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

