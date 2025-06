Sorpreso a rubare al circolo tennis 21enne arrestato dai carabinieri

Un giovane di 21 anni ha pensato di fare un colpo al Circolo Tennis di Gubbio, ma non ha fatto i conti con la prontezza dei carabinieri. Questo episodio mette in luce un fenomeno crescente: il furto nei luoghi di svago. Con l'estate alle porte, è fondamentale tutelare spazi di socializzazione e sport. La sicurezza deve essere una priorità per tutti. Restate vigili, perché ogni attimo conta!

GUBBIO – Un 21enne di Fabriano è stato arrestato per essere stato colto in flagranza di reato dopo aver commesso un furto al Circolo tennis di Gubbio. A sorprenderlo con la refurtiva fuori dal cancello sono stati i locali carabinieri del Norm, assieme ai colleghi della stazione di Scheggia. Per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Sorpreso a rubare al circolo tennis, 21enne arrestato dai carabinieri

