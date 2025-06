Sono entrati in vigore i dazi raddoppiati di Trump su acciaio e alluminio

I dazi raddoppiati di Trump su acciaio e alluminio hanno fatto rumore, entrando in vigore proprio mentre i negoziatori USA ed europei si preparano a incontrarsi a Parigi. Questa mossa rappresenta non solo una strategia commerciale audace, ma anche un chiaro segnale di tensione nei rapporti transatlantici. In un momento in cui la sostenibilità e l'innovazione sono al centro del dibattito globale, la domanda è: come reagirà l'Europa?

Nella mezzanotte americana (le 06:00 in Italia) sono entrati in vigore i nuovi¬†dazi¬†imposti dall'amministrazione Trump sulle importazioni di alluminio e acciaio dall'estero, che passano dal 25 al 50 per cento. La decisione, inoltre, arriva poche ore prima l'incontro tra i negoziatori Usa ed europei in calendario oggi a Parigi, ma questo aumento √® stato annunciato dal presidente lo scorso venerd√¨ 30 maggio durante un discorso presso uno stabilimento della US Steel a West Mifflin, in Pennsylvania. Per poi confermarlo in un ordine esecutivo firmato ieri, giustificando l'inasprimento della misura¬†con la volont√† di ‚Äúgarantire che (le importazioni) non mettano a repentaglio la sicurezza nazionale‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it ¬© Ilfoglio.it - Sono entrati in vigore i dazi (raddoppiati) di Trump su acciaio e alluminio

Altre letture consigliate

Oms: "A Gaza almeno il 94% degli ospedali è stato danneggiato o distrutto" | Medici senza frontiere: "Entrati 4 camion con medicine, ma sono insufficienti" - Secondo l'OMS, almeno il 94% degli ospedali a Gaza sono stati danneggiati o distrutti, aggravando la crisi sanitaria.

Segui queste discussioni su X

Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora locale(le 06:00 in Italia)i nuovi dazi del 50% imposti dall'amministrazione Trump sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo. Si amplia così la guerra commerciale del presidente Usa. Tweet live su X

Sono entrati in vigore alla mezzanotte ora locale (le 6 in Italia) i nuovi #dazi del 50% imposti dall'amministrazione #Trump sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo. Si amplia così la guerra commerciale del presidente statunitense, con una Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sono entrati in vigore i dazi (raddoppiati) di Trump su acciaio e alluminio

Lo riporta ilfoglio.it: Le misure sono passate dal 25 al 50 per cento per “garantire che le importazioni non mettano a repentaglio la sicurezza nazionale", ma per il momento non si estenderebbero al Regno Unito ...

In vigore i dazi di Trump sull'acciaio: tariffe del 50% da oggi. Le conseguenze

Come scrive tg.la7.it: Sull'introduzione dei dazi è in corso una battaglia legale e politica negli Usa. La Corte del Commercio internazionale degli Usa, a fine maggio, ha invalidato la decisione unilaterale del presidente ...

Dazi, entrano in vigore tariffe al 50% su acciaio e alluminio

Lo riporta msn.com: Sono entrati in vigore alle 6 ore italiane (la mezzanotte della costa orientale Usa) i dazi del 50% decisi dall'amministrazione Trump sulle importazioni di ...