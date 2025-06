Sonic town1 | Alessandro Fiore e Tare in concerto

Sonic Town, l’appuntamento che trasforma la musica in un'esperienza sensoriale unica, torna il 19 giugno 2025! Alessandro Fiore e Tare promettono di incantare il pubblico con suoni che non solo si ascoltano, ma si vivono. Questo festival non è solo un concerto, è un viaggio attraverso emozioni profonde, in linea con il crescente desiderio di connessione autentica tra artisti e spettatori. Non perdere l'occasione di essere parte di questa magia!

SONIC TOWN MUSICA DENSA? IX Edizione, 2025 19 Giugno 2025:: #1 C’è una musica che non si limita a suonare: si sente, si attraversa, si posa sulla pelle. Progetti diversi nei suoni, vicini nella profondità. Come un liquido denso che dal palco si espande e colma i vuoti, connettendo corpi. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Sonic town1: Alessandro Fiore e Tare in concerto

