Sondrio il settimo ponte ora porta il nome di Alessandro Manzoni

Il Settimo Ponte di Sondrio ora porta il nome di Alessandro Manzoni, un omaggio che celebra non solo il grande scrittore, ma anche la cultura italiana. In un’epoca in cui si riscopre l'importanza delle radici storiche e letterarie, questo gesto invita a riflettere sul potere della parola e sull’eredità culturale che ci unisce. Un ponte non è solo una struttura, ma un simbolo di connessione tra passato e futuro.

Si è svolta nella mattinata di martedì 3 giugno a Sondrio la cerimonia ufficiale per l’intitolazione del “settimo ponte” – quello che dal 2015 collega via Aldo Moro a via Ventina al di sopra delle acque del Mallero – ad Alessandro Manzoni. Un momento simbolico nel cuore della cittĂ , pensato per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sondrio, il "settimo ponte" ora porta il nome di Alessandro Manzoni

Su questo argomento da altre fonti

Settimo Ponte intitolato a Manzoni

Da msn.com: "Ad Alessandro Manzoni che grazie ai Promessi sposi ha reso per primo l’Italia “una d’arme, di lingua, d’altare, di ...

Il settimo ponte ha un nome:. Manzoni

Lo riporta ilgiorno.it: La Giunta di Sondrio ha deciso di intitolare il settimo ponte a Alessandro Manzoni e il ponte tra piazza Garibaldi e via Alberto de' Simoni a Giacomo Matteotti, figure di assoluto rilievo nella ...

Sondrio, toponomastica solo al maschile

Scrive intornotirano.it: la Giunta ed il Consiglio della Città non abbiano avuto nulla da eccepire sul fatto che a Sondrio il Settimo Ponte, ora “manzoniano”, non sia stato intitolato a una Donna che abbia dato lustro al ...