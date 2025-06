Sondrio Castellina da ammodernare | Faremo tutto il possibile

La Castellina di Sondrio è destinata a una trasformazione che va oltre il semplice ammodernamento. Con la serie D alle porte, l’entusiasmo di tifosi e addetti ai lavori si fa palpabile. Un impianto rinnovato non solo migliorerà l’esperienza di gioco, ma potrebbe diventare un nuovo fulcro per la comunità, attirando eventi e sportivi da tutta Italia. La voglia di investire nel futuro è più forte che mai! Non perdere il prossimo capitolo di questa storia avvincente.

Non sono cadute nel vuoto le sollecitazioni prima del direttore sportivo della Nuova Sondrio Christian Salvadori, poi del tecnico biancazzurro Marco Amelia circa la necessità di rendere la Castellina un impianto più moderno e funzionale in vista non solo del prossimo campionato di serie D, ma. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Sondrio, Castellina da ammodernare: "Faremo tutto il possibile"

