Sondaggio YouGov sostegno a Israele in Europa occidentale crolla a livelli mai visti

Un terremoto scuote l’opinione pubblica europea: secondo il recente sondaggio YouGov, il sostegno a Israele in sei Paesi chiave dell’Europa occidentale si è drasticamente ridotto, raggiungendo livelli mai visti prima. Meno di un quinto degli intervistati si mostra favorevole, mentre la maggioranza si esprime negativamente. Un mutamento che potrebbe avere ripercussioni profonde sulla politica e sulle relazioni internazionali. La domanda ora è: cosa significa tutto questo per il futuro della regione?

Un terremoto nell'opinione pubblica europea scuote il sostegno a Israele: secondo l'ultimo sondaggio dell'istituto YouGov, la simpatia verso lo Stato ebraico in sei Paesi chiave dell'Europa occidentale è precipitata a un minimo storico. Meno di un quinto degli intervistati esprime un giudizio favorevole, mentre la maggioranza manifesta un'opinione nettamente negativa, segnando un cambiamento radicale rispetto agli anni precedenti. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni: in Germania il consenso netto verso Israele è crollato al -44%, in Francia al -48%, in Danimarca addirittura al -54%, i livelli più bassi mai registrati dal 2016.

Il sostegno per Israele è ai minimi storici in Europa: in Italia i giudizi più negativi. Il sondaggio YouGov - Il sostegno per Israele in Europa è ai minimi storici, e l'Italia si distingue con i giudizi più negativi.

Stando ad un sondaggio YouGov, la simpatia dei cittadini di sei paesi del Vecchio Continente verso lo Stato ebraico è in caduta libera. Meno 55 per cento in Spagna, meno 52 in Italia, meno 48 in Francia. Isolati nel mondo Tweet live su X

È arrivato un nuovo sondaggio YouGov. La pulizia etnica a Gaza e la radicalizzazione fuori controllo della società israeliana stanno avendo un impatto enorme sull'opinione pubblica europea, e questo spiega anche il riposizionamento di molti attori della po Tweet live su X