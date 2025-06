Sondaggio Swg sui governatori più graditi | Occhiuto quarto ultimo Schifani

Nel recente sondaggio SWG, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga si confermano i governatori più apprezzati d'Italia, seguiti dalla promettente Stefania Proietti. Questo trend riflette un crescente interesse per la leadership regionale, soprattutto in un momento in cui le sfide locali diventano sempre più cruciali per il benessere delle comunità. Scoprire perché questi leader riscuotono così tanto consenso potrebbe rivelare strategie vincenti, capaci di ispirare anche a livello nazionale!

Luca Zaia, presidente del Veneto, è il governatore italiano più gradito, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia. E’ quanto emerge da un sondaggio di Swg. I due leghisti, seguiti dalla new entry dell’Umbria Stefania Proietti, confermano tra marzo e maggio 2025 i risultati del 2024: alla domanda su quanto ritenga efficace l’operato di Zaia, ha risposto 'molto' o 'abbastanza'. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sondaggio Swg sui governatori più graditi: Occhiuto quarto, ultimo Schifani

Segui queste discussioni su X

La copertina del 19 gennaio racconta i due uomini e soprattutto la visione diversa del loro ruolo. Ferrari era un socialista di Pordenone. Cioccetti, invece, secondo L’Espresso apparteneva alla «Roma pre-risorgimentale» https://70anni.lespresso.it/sondaggio? Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Zaia e Fedriga i governatori più graditi, bene anche Proietti

Riporta ansa.it: Luca Zaia, presidente del Veneto, è il governatore italiano più gradito, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia. E' quanto emerge da un sondaggio di Swg.

Zaia e Fedriga i governatori più graditi,terza Proietti

Scrive msn.com: (ANSA) - ROMA, 04 GIU - Luca Zaia, presidente del Veneto, è il governatore italiano più gradito, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia. E' quanto emerge da un sondaggio di Swg i cu ...

Sondaggio Swg, Roberto Occhiuto tra i governatori più graditi

Da corrieredellacalabria.it: ROMA Luca Zaia, presidente del Veneto, è il governatore italiano più gradito, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia. E’ quanto emerge da un sondaggio di Swg. I due leghisti, seguit ...