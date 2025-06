Sommer | Inter fa ancora male! Ma sono orgoglioso

Nonostante il dolore per un sogno sfuggito, Yann Sommer sceglie di ricordare con orgoglio e gratitudine l'incredibile percorso dell’Inter. In un messaggio social, il portiere celebra la forza di una squadra che ha combattuto fino all’ultimo, facendo vibrare il cuore dei tifosi in Italia e in Europa. Perché, nel calcio come nella vita, il vero valore risiede nel coraggio di non arrendersi mai.

Yann Sommer è uno dei protagonisti di una delle stagioni più pazze ed emozionanti dell’Inter sia in Italia che in Europa. Il portiere, con un messaggio social, ricorda cosa è effettivamente l’Inter. ORGOGLIO – Yann Sommer sceglie parole di orgoglio e gratitudine per chi ha lottato con lui fino alla fine: « Ancora fa male che ci siamo fatti sfuggire il trofeo, ma sono fiero di ogni singolo mio compagno di squadra, di tutta la squadra dell’Inter e grato per tutti i tifosi ci hanno sostenuto in questa Champions League. Questa stagione ci ha mostrato il vero cuore e lo spirito di questo Club ». Il portiere dell’Inter, protagonista di una stagione straordinaria, ha commentato il cammino in Champions League con grande lucidità e rispetto per il lavoro del gruppo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sommer: «Inter, fa ancora male! Ma sono orgoglioso»

ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d'Oro. Inter, 2 fotogrammi»

