Solid Gold storie d’oro attraverso il tempo fra arte moda miti

Scopri "Solid Gold", un viaggio affascinante attraverso il tempo, dove oro e arte si intrecciano in storie di bellezza e potere. Dalla celebre collana di Cleopatra, simbolo di seduzione e regalità, all'influenza della moda contemporanea, questo evento celebra il fascino eterno dell'oro. In un'epoca in cui il vintage ritorna alla ribalta, riscoprire queste leggende dorate è un must per ogni appassionato di cultura e stile!

«La tua collana sembra fatta di monete d'oro di Cesare», afferma Richard Burton (nei panni di Marco Antonio) guardando affascinato il prezioso monile indossato da una magnetica CleopatraElizabeth Taylor.

