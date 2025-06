Soges prosegue la sua espansione nel settore dell’ospitalità e della ristorazione

Soges continua a brillare nel panorama dell'ospitalità e della ristorazione con l'espansione del complesso L'Alfieri, già in crescita sui principali portali di settore. Andrea Galardi, CEO di Soges Group, sottolinea come questi successi siano il frutto di una strategia di investimento mirata. In un momento in cui la domanda di esperienze uniche è in aumento, Soges si posiziona come pioniere nel soddisfare questa esigenza. La curiosità è: quale sarà il prossimo passo?

Il complesso immobiliare L'Alfieri ha già registrato un incremento del proprio ranking sui principali portali di settore. Andrea Galardi, ceo Soges Group: "I risultati positivi delle nuove aperture sono una chiara dimostrazione della validità della nostra politica di investimento".

Soges group: l’alfieri e relais villa olmo aprono il 2025 con risultati in crescita e nuovi progetti

Come scrive gaeta.it: Soges group avvia con successo la gestione di l’alfieri a firenze e relais villa olmo nel chianti, registrando crescita di mercato e anticipando nuove aperture come hotel malaspina e melià venezia lid ...

Soges acquisisce Cortese Consulting

Si legge su ansa.it: presidente di Soges Spa -. Grazie a Cortese Consulting e agli oltre 30 anni della sua esperienza nel settore bancario, svilupperemo proposte specifiche per il settore finanziario che valorizzino ...