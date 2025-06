Smartphone in Corea del Nord progettati per sostenere la propaganda del regime

In Corea del Nord, persino gli smartphone sono strumenti di propaganda. Progettati per controllare e manipolare le informazioni, questi dispositivi limitano l’accesso a internet e diffondono solo il messaggio del regime. Un esempio estremo di come la tecnologia possa diventare un mezzo di oppressione. In un mondo sempre più connesso, risulta inquietante pensare che la libertà di espressione possa essere così facilmente silenziata. Scopri di più su questo affascinante e inquietante tema.

Diamo uno sguardo ad uno smartphone proveniente dalla Corea del Nord e scopriamo come il regime lo utilizza per controllare il cittadini L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Smartphone in Corea del Nord progettati per sostenere la propaganda del regime

Segui queste discussioni su X

#COREA La giornalista Jean Mackenzie della BBC mostra com’è fatto uno smartphone nordcoreano: censura le notizie estere, condivide informazioni con le autorità del regime e impedisce ogni contatto con le tradizioni e la lingua della Corea del Sud. Tweet live su X

Screenshot degli schermi ogni 5 minuti: il controllo sugli smartphone in Corea del Nord Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Smartphone in Corea del Nord: la tecnologia del regime che effettua screenshot ogni 5 minuti

Da drcommodore.it: Uno smartphone nordcoreano rivela un sistema di sorveglianza oppressivo, tra screenshot automatici e censura linguistica imposta dal regime.

Uno screenshot ogni 5 minuti: così il governo controlla lo smartphone (in Corea del Nord)

Scrive msn.com: Un telefono nordcoreano è stato mostrato dalla BBC: vediamo un po' quali incredibili "segreti" nasconde un comune smartphone in Corea del Nord ...

Un telefono trapelato dalla Corea del Nord rivela il volto più inquietante della censura digitale

Si legge su msn.com: Uno smartphone nordcoreano trapelato rivela funzioni di sorveglianza automatica e censura linguistica, trasformando ogni parola digitata in un atto sotto osservazione. Un raro spiraglio su come la Cor ...