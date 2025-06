Smantellato il presidio CabLog Dopo cinque giorni di sciopero in Prefettura le basi per l’accordo

Dopo cinque giorni di lotta, il presidio CabLog ha ceduto, ma non senza aver fatto sentire la propria voce. L’adesione massiccia allo sciopero, persino durante la Festa della Repubblica, sottolinea un trend crescente: i lavoratori non sono più disposti a tollerare il mancato rispetto dei diritti. La battaglia per condizioni migliori continua e segna un punto di svolta nel panorama sindacale italiano. Prepariamoci a un autunno caldo!

Bandiere ripiegate e megafoni spenti. Dopo cinque giorni di sciopero ieri pomeriggio alle 14 è stato smantellato il presidio davanti ai magazzini CabLog di Landriano e Santa Cristina. L’astensione dal lavoro, che non si è fermata neppure durante la Festa della Repubblica, è stata organizzata dal sindacato Usb per protestare contro il mancato rispetto degli accordi siglati in fase di cambio di appalto, per le continue risposte evasive sul premio di risultato e infine per le discriminazioni contro gli aderenti all’organizzazione sindacale. Ieri il sindacato è stato convocato in Prefettura e sono state gettate le basi per un accordo che riguarda i 170 lavoratori dei due magazzini, 120 a Landriano e 50 a Santa Cristina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Smantellato il presidio CabLog. Dopo cinque giorni di sciopero in Prefettura le basi per l’accordo

