Smantellata la banda delle truffe agli anziani tra gli arrestati anche un novarese

Smantellata una rete di truffatori che colpiva gli anziani, un fenomeno sempre più allarmante in Italia. Tra i sei arrestati, spicca un novarese, dimostrando quanto sia diffuso il problema. Questo fatto evidenzia l'importanza di sensibilizzare la comunità contro le truffe, proteggendo i più vulnerabili. La lotta ai raggiri non è solo compito delle forze dell’ordine, ma richiede anche la collaborazione di tutti noi. Scopri come difendersi!

Coinvolge anche il novarese l'operazione dei carabinieri di Luino che ha portato all'arresto di sei persone, ritenute responsabili di una serie di truffe e furti ai danni di anziani. Tra i sei arrestati, tutti cittadini italiani di etnia sinti, c'è anche un novarese. L'operazione è stata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Smantellata la banda delle truffe agli anziani, tra gli arrestati anche un novarese

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Droga, rapine in villa e prostituzione, smantellata a Bergamo una banda italo-albanese- Foto/Video - Maxi operazione della Guardia di Finanza a Bergamo ha portato allo smantellamento di un'importante banda italo-albanese, coinvolta in traffico di droga, rapine in villa e prostituzione.

Segui queste discussioni su X

Smantellata banda criminale: commerciavano auto di lusso eludendo l’Iva. Traffici anche con la Germania. Tutti i particolari ??Clicca sulla foto per leggere l'articolo Tweet live su X

Crypto e rapimenti, 10 arresti a Parigi, alcuni minorenni: ecco come agiva la banda smantellata dalla polizia https://decripto.org/crypto-e-rapimenti-10-arresti-a-parigi-alcuni-minorenni-ecco-come-agiva-la-banda-smantellata-dalla-polizia/… Tweet live su X

Assalto a due portavalori sull'Aurelia, in Toscana 11 misure di custodia cautelare in carcere. Smantellata la presunta banda. Arresti dei carabinieri all'alba tra Ogliastra e Nuorese https://rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2025/05/assalto-al-portavalori-sullaurelia-n Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Truffe agli anziani, smantellata banda: 103 colpi in tutta Italia, 22 arresti

Da fanpage.it: Aveva base logistica a Napoli, la banda di truffatori specializzata nel raggirare gli anziani smantellata dalla ... usava il classico copione delle truffe agli anziani, con suddivisione in ruoli ...

Smantellata la banda responsabile di 103 truffe agli anziani in tutta Italia: 22 arresti

Riporta msn.com: Smantellata dalla Polizia di Stato una vasta rete criminale gravemente indiziata della commissione di 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia. Decapitata la struttura gerarchica dell ...

Truffe agli anziani in tutta Italia, smantellata la banda con fulcro a Napoli: 22 arresti

Segnala ilmattino.it: Smantellata dalla polizia di Stato una vasta rete criminale gravemente indiziata della commissione di 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia. Decapitata la struttura gerarchica dell ...