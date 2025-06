Sky TG24 Live In Un anno di sport | Federico Ferri intervista Zvonimir Boban LIVE

Sky TG24 Live in un Anno di Sport torna a emozionare il pubblico italiano, portando l’energia delle piazze direttamente nelle città del paese. Questa volta, al Teatro Dal Verme di Milano, si apre un palcoscenico tra politica, economia, cultura e sport, con ospiti d’eccezione come Federico Ferri e Zvonimir Boban. Un evento imperdibile che trasforma una serata in un’occasione unica di confronto e scoperta. Non perdere l’appuntamento: il futuro si racconta qui.

Torna l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L'appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme di Milano che si trasforma in uno studio televisivo. Presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport.

