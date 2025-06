Sky TG24 Live In Milano - Pablo Trincia indaga sul controverso Cono d' Ombra di Denis Bergamini

Durante Sky TG24 Live a Milano, il caso di Denis Bergamini torna sotto i riflettori con una produzione originale che svela nuovi dettagli e solleva ancora più domande. Con l'intento di fare luce su un mistero che dura da oltre trent'anni, Pablo Trincia guida gli spettatori attraverso un'indagine appassionante, ricca di emozioni e sorprendenti rivelazioni. Un evento imperdibile per chi desidera scoprire la verità e andare oltre l’ombra del passato.

A oltre trent'anni dalla sua tragica e inspiegabile morte, il mistero di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza, viene riportato alla luce in una nuova produzione originale Sky Italia e Sky TG24: "IL CONO D’OMBRA – LA STORIA DI DENIS BERGAMINI". Il progetto, protagonista di un panel durante la giornata "Sky TG24 Live In Milano" composto da un podcast in sette episodi e una docuserie S. 🔗 Leggi su Digital-news.it