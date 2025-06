Sky TG24 Live In Milano l’intervista al cardinale Pierbattista Pizzaballa LIVE

Sky TG24 torna dal vivo, portando l'informazione a Milano con un evento imperdibile: una diretta dall'iconico Teatro Dal Verme. Oggi, l’intervista esclusiva al Cardinale Pierbattista Pizzaballa apre una finestra sui temi più caldi di attualità e cultura, coinvolgendo ospiti di rilievo internazionale. Un’occasione unica per ascoltare le voci che plasmano il nostro presente: perché l’informazione non si ferma mai, e questa volta, non potrai perdertela.

Torna l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L’appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme di Milano che si trasforma in uno studio televisivo. Presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sky TG24 Live In Milano, l’intervista al cardinale Pierbattista Pizzaballa. LIVE

