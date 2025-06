Sky TG24 Live In Milano il racconto della giornata dal Teatro dal Verme

Sky TG24 Live a Milano ha preso vita nel suggestivo Teatro Dal Verme, trasformandosi in un palcoscenico di confronto e informazione. L’evento, che porta il giornale fuori dagli studi per coinvolgere direttamente il pubblico, ha visto la presenza di ospiti nazionali e internazionali, protagonisti di politica, economia, scienza e cultura. Un’occasione unica per ascoltare le voci più influenti del nostro tempo e scoprire le grandi sfide che ci aspettano. Restate con noi per i highlights della giornata.

È tornato l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L'appuntamento odierno è stato allo storico Teatro Dal Verme di Milano che si è trasformato in uno studio televisivo. Presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport.

#LiveIn Milano. Ospite di Liliana Faccioli Pintozzi, tra gli altri, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, per una puntata di Sky TG24 Mondo dedicata alla situazione in Medio Oriente ? https://tinyurl.com/4bttekuk Tweet live su X

#LiveIn Milano. Alae Al Sais, scrittrice palestinese: "La Palestina è sempre più colonizzata. Non poter entrare nella mia Terra mi fa sentire un'estranea " ? Tweet live su X