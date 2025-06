Sky TG24 Live In Milano giustizia riparativa e reinserimento sociale LIVE

Sky TG24 torna in piazza con un evento speciale a Milano, dal cuore del Teatro Dal Verme, per parlare di giustizia riparativa e reinserimento sociale. Un’occasione unica per ascoltare voci di rilievo nazionale e internazionale, confrontarsi su temi cruciali e scoprire come il nostro sistema può cambiare per migliorare la vita delle persone. Tutto questo, live, per portare l’attualità direttamente dentro le vostre case e nelle piazze italiane.

Torna l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L'appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme di Milano che si trasforma in uno studio televisivo. Presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport.

