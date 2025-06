Sky TG24 Live In Milano 2025 Matteo Renzi | Meloni si sta prendendo pieni poteri LIVE

Benvenuti a Milano, dove il Teatro Dal Verme diventa il palcoscenico di un evento unico! Sky TG24 esce dai suoi studi per portare voci autorevoli e dibattiti accesi direttamente in piazza. Oggi, affrontiamo temi scottanti con ospiti di calibro internazionale, dall'economia alla cultura, in un confronto che illuminerà l'orizzonte del nostro futuro. Non perdere questo appuntamento imperdibile che segnerà la cronaca contemporanea!

Torna l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L'appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme di Milano che si trasforma in uno studio televisivo. Presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport.

