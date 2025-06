Sky TG24 Live In Milano 2025 il programma della giornata DIRETTA

Oggi Milano si illumina con l'attesissimo evento di Sky TG24, che porta la notizia tra la gente! Presso il Teatro Dal Verme, il pubblico avrà l'opportunità di incontrare ospiti illustri e partecipare a dibattiti su temi caldi di politica ed economia. Questo incontro rappresenta un trend in crescita: la voglia di coinvolgere direttamente i cittadini nel dialogo pubblico. Non perdere l’occasione di essere parte del cambiamento!

Torna l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L'appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme che si trasformerà in uno studio televisivo. Presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport.

Sky Inclusion Days e Sky TG24 Live In Milano: due giorni per cambiare il futuro tra dialogo e diversità - Sky Italia presenta "Sky Inclusion Days" e "Sky TG24 Live" a Milano, due giornate dedicate al cambiamento sociale e alla promozione del dialogo.

