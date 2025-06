Sky TG24 Live In Milano 2025 dialogo con Michela Andreozzi ed Edoardo Pesce LIVE

Milano si trasforma in un palcoscenico di idee! Oggi, il Teatro Dal Verme ospita Sky TG24 per un evento che celebra il dialogo e la cultura. Con Michela Andreozzi ed Edoardo Pesce sul palco, le conversazioni promettono di essere coinvolgenti e stimolanti. Questo incontro non è solo un’occasione per ascoltare, ma anche per partecipare a un trend sempre più forte: l'arte del confronto. Non perdere l'opportunità di essere parte della storia!

Torna l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L’appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme di Milano che si trasforma in uno studio televisivo. Presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sky TG24 Live In Milano 2025, dialogo con Michela Andreozzi ed Edoardo Pesce. LIVE

Scopri altri approfondimenti

Sky Inclusion Days e Sky TG24 Live In Milano: due giorni per cambiare il futuro tra dialogo e diversità - Sky Italia presenta "Sky Inclusion Days" e "Sky TG24 Live" a Milano, due giornate dedicate al cambiamento sociale e alla promozione del dialogo.

Segui queste discussioni su X

Sta per iniziare #LiveIn Milano. l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L’appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme che si trasformerà in uno studio televisivo. Presenti ospiti nazionali e internazionali, Tweet live su X

Sky Inclusion Days e Sky Tg24 Live In, l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane, arrivano a Milano: due giorni di incontri, storie e attualità allo storico Teatro Dal Verme che si trasformerà per l'occasione in uno studi Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Sky TG24 Live In Milano 2025, il programma della giornata. DIRETTA

Lo riporta tg24.sky.it: Torna l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L’appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme che si trasformerà in uno studio televisivo. P ...

Live In Milano 2025, Crosetto: "Solo Putin e Netanyahu possono fermare le guerre"

Si legge su tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Live In Milano 2025, Crosetto: 'Solo Putin e Netanyahu possono fermare le guerre' ...

?? Sky TG24 Live In Milano 2025! ?? | DIRETTA Teatro Dal Verme Milano su Sky TG24 e Sky Sport 251

Da digital-news.it: Raccontare i grandi cambiamenti in atto, promuovere lo scambio di idee e il dialogo, analizzare il... Scopri cosa c'è da sapere, clicca qui per leggere e ottenere tutte le risposte!