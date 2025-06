Sky TG24 Live In Milano 2025 Conte | Importante partecipare a referendum LIVE

Milano diventa il palcoscenico del dibattito pubblico: Sky TG24 porta il suo format live al Teatro Dal Verme! Un'occasione imperdibile per ascoltare le voci che plasmano il nostro futuro, proprio nel cuore di una città in fermento. Con l'importanza crescente della partecipazione democratica e il referendum del 2025 alle porte, ogni opinione conta. Non perdere l’opportunità di essere parte di questo grande evento!

Torna l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L’appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme di Milano che si trasforma in uno studio televisivo. Presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sky TG24 Live In Milano 2025, Conte: "Importante partecipare a referendum". LIVE

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Sky Inclusion Days e Sky TG24 Live In Milano: due giorni per cambiare il futuro tra dialogo e diversità - Sky Italia presenta "Sky Inclusion Days" e "Sky TG24 Live" a Milano, due giornate dedicate al cambiamento sociale e alla promozione del dialogo.

Segui queste discussioni su X

Sta per iniziare #LiveIn Milano. l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L’appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme che si trasformerà in uno studio televisivo. Presenti ospiti nazionali e internazionali, Tweet live su X

Sky Inclusion Days e Sky Tg24 Live In, l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane, arrivano a Milano: due giorni di incontri, storie e attualità allo storico Teatro Dal Verme che si trasformerà per l'occasione in uno studi Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sky TG24 Live In Milano 2025, il programma della giornata. DIRETTA

Secondo tg24.sky.it: Torna l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L’appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme che si trasformerà in uno studio televisivo. P ...

?? Sky TG24 Live In Milano 2025! ?? | DIRETTA Teatro Dal Verme Milano su Sky TG24 e Sky Sport 251

Da digital-news.it: Raccontare i grandi cambiamenti in atto, promuovere lo scambio di idee e il dialogo, analizzare il... Scopri cosa c'è da sapere, clicca qui per leggere e ottenere tutte le risposte!

Live In Milano 2025 - Il teaser dell'evento

Da tg24.sky.it: Live In è l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane, un viaggio partito da Courmayeur nel dicembre 2020 e che dopo aver toccato anche le città di Bari ...