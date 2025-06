Sky TG24 Live In cardinale Pizzaballa | Quello che accade a Gaza è inaccettabile LIVE

Sky TG24 Live in Cardinale Pizzaballa porta l’informazione direttamente nelle piazze italiane, offrendo un’occasione unica di confronto e approfondimento. Oggi, dal suggestivo Teatro Dal Verme di Milano, si discuterà di temi caldi come la situazione a Gaza, un tema drammatico e inaccettabile che richiede attenzione e reazione immediata. Seguite con noi questo evento straordinario, perché l’informazione non può e non deve restare lontana dalla vita delle persone.

Torna l'evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. L'appuntamento di oggi è allo storico Teatro Dal Verme di Milano che si trasforma in uno studio televisivo. Presenti ospiti nazionali e internazionali, protagonisti del mondo della politica, dell'economia, della scienza e della cultura, dello spettacolo e dello sport.

Sky TG24 Live In Milano, l'intervista al cardinale Pierbattista Pizzaballa.

