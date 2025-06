skin pastore tedesco cerca casa

Se stai cercando un amico fedele e amorevole, Skin potrebbe essere il compagno perfetto per te. Questo maschio di un anno, con chip e vaccini aggiornati, è un pastore tedesco dolce, educato e socievole, abituato a vivere in famiglia e a stare con persone di tutte le età. A Pescara, aspetta una nuova famiglia che possa offrirgli tutto l'affetto che merita. Vuoi conoscerlo? La sua nuova avventura può cominciare adesso!

