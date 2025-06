Siti illegali imposti ai centri scommesse | così il mandamento di Porta Nuova controllava il gioco online

Cosa nostra si infiltra nel mondo del gioco online, dimostrando come il crimine organizzato possa adattarsi e prosperare anche in un'era digitale. Controllando le piattaforme di scommesse, il mandamento di Porta Nuova ha scovato un nuovo modo per lucrare, rivelando l’inquietante connessione tra tecnologia e criminalità. Un tema che suscita interrogativi: quanto possiamo fidarci delle piattaforme online? La sicurezza informatica è più che mai cruciale.

Il sistema era semplice, quanto funzionale: controllare non tanto le agenzie di scommesse, quanto le piattaforme che usavano. Questo il modus operandi con cui Cosa nostra era riuscita a mettere il proprio cappello sul business del gioco online. Un meccanismo che le ha consentito non solo di.

