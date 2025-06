Siria | Idf attaccato sud del Paese in risposta a razzi sul Golan

Le tensioni in Medio Oriente si intensificano: le Forze di Difesa israeliane rispondono a lanci di razzi dal sud della Siria con attacchi aerei mirati. Questo episodio non è solo un flash news, ma si inserisce in un contesto geopolitico complesso, dove la sicurezza nazionale e l'equilibrio regionale sono in gioco. L'uso di armi avanzate da parte del regime siriano solleva interrogativi inquietanti: quali saranno le prossime mosse?

Torino, 4 giu. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane hanno affermato di aver condotto una serie di attacchi aerei nel sud della Siria, spiegando di “aver colpito armi appartenenti al regime”, dopo che martedì notte due razzi erano stati lanciati verso il lato israeliano delle Alture del Golan. Lo riporta Times of Israel. “Il regime siriano è responsabile di ciò che accade in Siria e continuerĂ a subirne le conseguenze finchĂ© dal suo territorio proseguiranno attivitĂ ostili”, si legge nella dichiarazione dell’Idf. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria: Idf, attaccato sud del Paese in risposta a razzi sul Golan

Segui queste discussioni su X

Canali Z russi riportano che la base russa di Khmeimim in Siria è stata attaccata. da "un gruppo legato ai ministeri della Difesa e degli Interni", che sarebbe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) 2 russi sono state uccisi, 4-5 feriti, scrive il canale wagneriano "Prince Cher Tweet live su X

Blogger naz russi riferiscono che la base aerea di Khmeimim in Siria, usata dai russi, è stata attaccata da droni. "Questo dimostra ancora che alle nostre basi in Siria non sarà consentito di funzionare normalmente", sostiene il corr russo Oleg Blokhin Tweet live su X

Tutto è collegato, particolarmente in Libano, Siria e Palestina. Nulla si poteva fare senza la caduta del regime siriano, ma niente si può stabilizzare senza uno stato palestinese. L'opinione di Anthony Samrani. Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Ong, Israele ha attaccato il sud della Siria

ansa.it scrive: L'esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi nel sud della Siria, riporta una ong, dopo il lancio di razzi dalla Siria verso il Paese. (ANSA). (ANSA) ...

Attacco Idf su Siria: un morto. L'ONU denuncia ingenti saccheggi di materiale medico a Gaza

Segnala msn.com: Iran, Trump: "sarebbe ottimo un accordo senza bombe" Oltre a Gaza "abbiamo la possibilità di raggiungere un accordo anche con l'Iran. Se potessimo raggiungere un accordo senza che vengano sganciate bo ...

Israele, nuovi attacchi a Gaza e in Siria. Idf: "Intercettato missile lanciato da Yemen"

Lo riporta adnkronos.com: Secondo un portavoce sono stati attaccati bersagli ... militari in tutta la Siria, nella più intensa ondata di attacchi di quest'anno. Idf,: "Nostre truppe schierate nel sud a protezione villaggi ...