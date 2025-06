Siria attacco di Israele Damasco | Pesanti perdite umane e materiali

Tensione crescente in Medio Oriente: l'attacco di Israele a Damasco ha provocato pesanti perdite, gettando un'ombra sul già instabile contesto regionale. La Siria, pur non confermando i lanci di razzi, denuncia una violazione della sua sovranità in un momento cruciale per la pace. Questo episodio si inserisce in un panorama geopolitico sempre più complesso, dove la ricerca di soluzioni pacifiche sembra allontanarsi. Riusciranno le potenze mondiali a intervenire?

Sale la tensione in Medioriente. La Siria non ha ancora confermato i lanci di razzi contro Israele ma ha condannato l’attacco di rappresaglia dello Stato ebraico, dichiarando che ha causato “pesanti perdite umane e materiali” e ha violato la sovranità siriana “in un momento in cui abbiamo più che mai bisogno di calma e soluzioni pacifiche”. Lo riporta Times of Israel. “Chiediamo alla comunità internazionale di assumersi le proprie responsabilità per fermare questi attacchi e di sostenere gli sforzi volti a ristabilire la sicurezza e la stabilità in Siria e nella regione”, ha spiegato il ministero degli Esteri di Damasco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria, attacco di Israele. Damasco: “Pesanti perdite umane e materiali”

