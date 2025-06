Sinner vola in semifinale al Roland Garros | il talentuoso Bubik battuto in tre set senza mai rischiare

L’Italia si conferma protagonista nel tennis mondiale: Jannik Sinner conquista la semifinale a Roland Garros con un dominio incontrastato su Aleksandr Bublik, mentre Lorenzo Musetti scrive un’altra pagina di storia. Due talenti italiani pronti a scrivere il futuro del tennis azzurro. E questa è solo l’inizio di un’avventura entusiasmante che… Se vuoi scoprire cosa significa davvero questa impresa per il nostro movimento tennistico, continua a leggere!

Un dominio, di nuovo. Jannik Sinner torna in semifinale al Roland Garros. Il russo-kazako Aleksandr Bublik non ha potuto niente: il numero uno del mondo ha vinto in tre set per 6-1, 7-5, 6-0. Un trionfo che, insieme alla vittoria di Lorenzo Musetti nell’altro quarto di finale, regala all’Italia una nuova pagina storica: in campo maschile, infatti, il tennis azzurro era riuscito a piazzare due atleti in semifinale di uno Slam soltanto un’altra volta, 65 anni fa. Era il 1960, sempre a Parigi, e ad arrivarci furono Nicola Pietrangeli (che poi vinse il torneo) e Orlando Sirola. Sinner si presenta così al penultimo atto del Roland Garros senza aver ancora perso un set, e adesso attende il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it