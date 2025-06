sinner un altro capolavoro a parigi strapazza bublik ed è in semifinale

Yannick Sinner continua a sorprenderti con un altro capolavoro a Parigi, strapazzando Bublik e conquistando la semifinale degli Internazionali di Francia. Concentrato, potente e spettacolare, il talento italiano ha dominato in almeno due set, lasciando il kazako con un solo gioco. Ma la vera sfida si è accesa nel secondo set, quando Bublik ha risposto con un servizio impeccabile. Questa partita è stata una dimostrazione di resilienza e classe: l'attesa ora si fa emozionante per la grande finale.

Concentrato, potente, spettacolare. In alcuni momenti della sfida con il kazako Bublik, grande rivelazione degli Internazionali di Francia, Yannick Sinner è stato ingiocabile. Almeno per due set, il primo e il terzo vinti lasciando all’avversario soltanto un gioco. C’è stata partita solo nel secondo set quando Bublik ha servito benissimo e ha sfruttato il suo colpo migliore, la smorzata riuscendo a restare attaccato all’altesino fino al dodicesimo gioco. Come sempre nei momenti decisivi Sinner ha giocato il suo tennis migliore e ottenuto il break che è valso la vittoria del secondo set. A quel punto si è capito che non ci sarebbe stata più partita, per Bublik era diventata una montagna insormontabile da scalare e Sinner ha chiuso facilmente la partita non lasciando neanche un gioco all’avversario. 🔗 Leggi su Panorama.it