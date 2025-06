Sinner travolge Bublik in meno di due ore | il numero 1 è in semifinale al Roland Garros 2025

Jannik Sinner fa ancora sognare gli appassionati di tennis: con una prestazione impeccabile, il numero 1 travolge Bublik in meno di due ore e conquista la semifinale al Roland Garros 2025. Un risultato che conferma il suo status di talento emergente e pronto a sfidare i giganti del tennis mondiale. Ora, in attesa della sfida tra Djokovic e Zverev, si prepara a scrivere una nuova pagina di storia sul grande palco parigino.

