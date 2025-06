sinner travolge bublik e vola in semifinale al roland garros

Jannik Sinner dimostra ancora una volta la sua determinazione e talento, conquistando con forza la semifinale del Roland Garros. Con un gioco brillante e sorprendente, l’azzurro ha superato Bublik in soli tre set, confermando il suo status di top player internazionale. Ora si prepara allo scontro decisivo contro il vincente tra Sasha [...], portando l’Italia avanti nel prestigioso torneo. La passione e la tenacia di Sinner sono un esempio di eccellenza sportiva che ispira milioni di tifosi.

E' la sua seconda volta: Jannik Sinner vola in semifinale al Roland Garros. L'azzurro ha travolto in tre set con il punteggio di 6-1 7-5 6-0 in un'ora e cinquanta minuti di gioco il kazako Alexander Bublik, entrato in partita solo nel secondo set vincendo 5 game. Sinner giocherĂ ora contro il vincente tra Sasha .